Россиян предупредили о неотличимых от оригинала мошеннических сайтах

Эксперт Василий Шутов: мошенники создают неотличимые от оригинала сайты

Россиян предупредили, что мошенники могут создавать неотличимые от оригинала сайты или взламывать их. Об этом рассказал RT преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

«Как правило, они подделывают страницы в социальных сетях, на "Госуслугах", в личных кабинетах банков, известных интернет-магазинах», — заявил эксперт.

По его словам, если ввести свои данные на таком сайте, они попадут прямиком к мошенникам. Таким образом пользователи могут лишиться своих денег. Шутов рекомендовал проверять домены сайтов самостоятельно или использовать специальные сервисы для этого.

Тем временем эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили россиян о кражах аккаунтов на портале «Госуслуги». В результате мошенники не только завладевают всей конфиденциальной информацией, но и могут оформить на жертву кредит.