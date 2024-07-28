Россиянин описал маршрутки в Пакистане фразой «ракеты с танками на крыше»

Российский тревел-блогер побывал в Пакистане и рассказал о тюнинге местных маршруток. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

«Ни одному владельцу "Газели" в Махачкале даже не снилось что-либо подобное, а здесь, в Пакистане, это в норме вещей: ракеты с танками на крыше, золотые диски, ковры повсюду и даже копна женских волос на кузове как высшая ступень мастерства…» — такими фразами описал увиденное путешественник.

По его словам, доход водителей пакистанских маршруток напрямую зависит от того, насколько «крутой» у них тюнинг. Поэтому местные жители переделывают свои транспортные средства до неузнаваемости.

Россиянин рассказал, что пассажирские мини-автобусы декорированы накладными пластинами из крашеной жести. В местах, где нет яркого тюнинга, видно ужасающее состояние кузова.

«В крохотном кузове-салоне десять сидячих мест и иногда столько же стоячих, висячих, лежачих и каких только еще возможно», — поделился автор публикации.

Ранее этот же тревел-блогер признался, что столько людей в форме и с оружием, как в Пакистане, он не видел ни в одном государстве мира. Он отметил, что на фоне этой страны «даже Израиль теряется».