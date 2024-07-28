Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:02, 28 июля 2024Путешествия

Россиянин описал маршрутки в Пакистане фразой «ракеты с танками на крыше»

Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в Пакистане и рассказал о тюнинге местных маршруток. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

«Ни одному владельцу "Газели" в Махачкале даже не снилось что-либо подобное, а здесь, в Пакистане, это в норме вещей: ракеты с танками на крыше, золотые диски, ковры повсюду и даже копна женских волос на кузове как высшая ступень мастерства…» — такими фразами описал увиденное путешественник.

По его словам, доход водителей пакистанских маршруток напрямую зависит от того, насколько «крутой» у них тюнинг. Поэтому местные жители переделывают свои транспортные средства до неузнаваемости.

Материалы по теме:
Райский сад, трансгендеры и дворцы на колесах. Россиянин отправился в Пакистан. Что его там удивило?
Райский сад, трансгендеры и дворцы на колесах.Россиянин отправился в Пакистан. Что его там удивило?
22 февраля 2024
«Здесь ненавидят Америку и обожают Россию» Почему Пакистан не так опасен, как кажется, и зачем туда ехать туристу?
«Здесь ненавидят Америку и обожают Россию»Почему Пакистан не так опасен, как кажется, и зачем туда ехать туристу?
12 декабря 2022

Россиянин рассказал, что пассажирские мини-автобусы декорированы накладными пластинами из крашеной жести. В местах, где нет яркого тюнинга, видно ужасающее состояние кузова.

«В крохотном кузове-салоне десять сидячих мест и иногда столько же стоячих, висячих, лежачих и каких только еще возможно», — поделился автор публикации.

Ранее этот же тревел-блогер признался, что столько людей в форме и с оружием, как в Пакистане, он не видел ни в одном государстве мира. Он отметил, что на фоне этой страны «даже Израиль теряется».

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      «Когда я увижу своих дочерей?» Морпехи из «Азовстали», находящиеся в плену два года, обратились к Зеленскому

      На Украине военкомат предупредил о возможной мобилизации мужчин до 25 лет

      В России высказались об обмене бойцов из «Азовстали»

      В Молдавии пожаловались на действия «тянущих страну на дно» властей

      Россиянин описал маршрутки в Пакистане фразой «ракеты с танками на крыше»

      Путин выразил благодарность музыкантам из Китая за участие в параде в честь Дня ВМФ

      Москву накроет циклон «Кирсти»

      Медведев назвал выборы президента США схваткой пауков в банке

      Харрис заявила о собранной на предвыборную кампанию сумме

      «Спартак» победил в матче РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше