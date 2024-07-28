Российский контр-адмирал оценил гостеприимство кубинцев

Прибывший в Гавану контр-адмирал Гуринов поблагодарил Кубу за гостеприимство

Контр-адмирал Олег Гуринов, командующий отрядом прибывших в Гавану кораблей Балтийского флота, поблагодарил власти Кубы за гостеприимство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы благодарны кубинской стороне за возможность предоставить экипажам и курсантам отдых, поскольку за кормой практически три тысячи морских миль», — заявил он.

Гуринов отметил, что визиты российских кораблей на Кубу стали уже доброй традицией. Он объяснил, что благодаря этому появляется возможность укрепить военно-морское сотрудничество между военными моряками двух стран.

Корабли Балтийского флота ВМФ России вошли в порт Гаваны 27 июля. Там они пробудут до 30 числа. Первым в бухту зашел учебный корабль «Смольный», с борта которого раздались приветственные залпы. В ответ на них прозвучали залпы с крепости порта Гаваны. За «Смольным» проследовали танкер «Ельня» и патрульный корабль «Неустрашимый».