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16:28, 27 июля 2024Мир

Корабли Балтийского флота РФ начали заход в порт Гаваны

ТАСС: корабли Балтийского флота РФ начали заход в порт Гаваны

Фото: Reuters

Корабли Балтийского флота ВМФ РФ начали заход в порт Гаваны. Здесь они пробудут до 30 июля, сообщает ТАСС.

Первым в бухту зашел учебный корабль «Смольный», с борта которого раздались приветственные залпы. В ответ на них прозвучали залпы с крепости порта Гаваны. За «Смольным» следуют танкер «Ельня» и патрульный корабль «Неустрашимый».

В посольстве РФ на Кубе сообщили, что во время пребывания российских моряков в Гаване ожидает обширная программа: визиты вежливости к командующему Революционным военно-морским флотом Кубы и губернатору Гаваны, а также осмотр достопримечательностей.

Также 28 и 29 июля местные жители смогут побывать на «Смольном», открытом для посещения публики.

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В июне российские моряки уже побывали на Кубе. Тогда Гавану посетила группа кораблей Северного флота ВМФ РФ во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и атомным подводным крейсером «Казань». Событие вызвало интерес со стороны местных жителей, которые также получили возможность побывать на корабле «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

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      Вера Владзиевская
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