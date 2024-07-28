Российский министр сделал заявление о торговле с Малайзией

Лавров: Россия и Малайзия будут повышать объемы взаимной торговли

Россия и Малайзия будут развивать инвестиционное сотрудничество, а также повышать объемы взаимной торговли, которая «в последние пару лет немножко сдала», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

По его словам, такое намерение обсуждалось на переговорах. Лавров напомнил о недавно подписанном странами соглашении во избежание двойного налогообложения, а также отметил, что стороны договорились ускорить работу над парой десятков проектов межправительственных соглашений, которые сейчас находятся в разной степени готовности.

Российский министр уточнил, что встреча прошла содержательно, в конструктивном ключе.

Ранее стало известно, что Лавров прибыл на переговоры со своим коллегой Мохамадом Хасаном в традиционной малайзийской рубашке батик с узорами.