Лавров в рубашке батик с узорами в виде звезд встретился с главой МИД Малайзии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выбрал традиционную малайзийскую рубашку батик с узорами для встречи с малазийским коллегой Мохамадом Хасаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава российского МИД прибыл на встречу в сине-зеленой темной рубашке с узорами в виде звезд в сочетании с темными классическими брюками. Хасан предпочел рубашку в темно-синих оттенках с цветочным принтом.

В 2022 году Россию и Китай заподозрили в сговоре из-за схожих нарядов министра иностранных дел России Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина. Политики появились на приветственном ужине саммита «Большой двадцатки» (G20) в ярко-фиолетовых рубашках с цветочным принтом. Подобные рубашки из батика являются официальной одеждой в Индонезии, где проходил съезд представителей разных стран. По мнению журналистов Daily Mail, выбор аналогичных образов был обусловлен поддержкой китайской стороны политики России в отношении Украины.