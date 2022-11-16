Россию и Китай заподозрили в сговоре из-за схожих рубашек Лаврова и Цзиньпина

Daily Mail заподозрило Россию и Китай в сговоре из-за рубашек Лаврова и Цзиньпина на G20

Журналисты Daily Mail заподозрили Россию и Китай в сговоре из-за схожих нарядов министра иностранных дел России Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина. Материал опубликован на сайте издания.

Политики появились на приветственном ужине саммита «Большой двадцатки» (G20) в ярко-фиолетовых рубашках с цветочным принтом в сочетании с темными классическими брюками. Отмечается, что подобные рубашки из батика являются официальной одеждой в Индонезии, где сейчас проходит съезд представителей разных стран.

По мнению редакторов, выбор аналогичных образов обусловлен поддержкой китайской стороны политики России в отношении Украины. В частности, Китай на саммите G20 возразил против описания специальной военной операции (СВО) России на Украине словом «война».

На данный момент представители России и Китая никак не комментировали сообщения СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выражал надежду, что Россию исключат из G20. «Сейчас нужна жесткая международная реакция: как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности и на уровне "Большой двадцатки" (...). Это нонсенс, России не место в "двадцатке"», — возмутился украинский лидер.