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12:23, 28 июля 2024Путешествия

Самолет с пассажирами на борту упал в российском регионе

«112»: легкомоторный самолет с двумя пассажирами упал в Карачаево-Черкесии

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Легкомоторный самолет с двумя пассажирами на борту упал в российском регионе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел в районе населенного пункта Красный Курган в Карачаево-Черкесии. Причины случившегося устанавливаются.

По информации Telegram-канала Mash Gor, одному из пассажиров выжить не удалось, второй находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) мог упасть в Подмосковье из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check). Один из техников Луховицкого авиазавода, нарушив руководство по эксплуатации, установил два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов.

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      Марк Успенский
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