Самолет с пассажирами на борту упал в российском регионе

«112»: легкомоторный самолет с двумя пассажирами упал в Карачаево-Черкесии

Легкомоторный самолет с двумя пассажирами на борту упал в российском регионе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел в районе населенного пункта Красный Курган в Карачаево-Черкесии. Причины случившегося устанавливаются.

По информации Telegram-канала Mash Gor, одному из пассажиров выжить не удалось, второй находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) мог упасть в Подмосковье из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check). Один из техников Луховицкого авиазавода, нарушив руководство по эксплуатации, установил два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов.