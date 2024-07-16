Названа предварительная версия крушения SSJ-100 в Подмосковье

«Известия»: SSJ-100 мог упасть из-за неправильной установки датчиков угла атаки

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) мог упасть в Подмосковье из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check). Предварительную версию крушения воздушного судна назвала газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Издание уточняет, что один из техников Луховицкого авиазавода, нарушив руководство по эксплуатации, установил два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов. В итоге из-за некорректные показания с датчиков при наборе высоты привели к несвоевременной активации системы защиты, предохраняющей лайнер от выхода на режимы сваливания. Она и направила SSJ-100 в землю, говорится в материале.