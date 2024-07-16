Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:51, 16 июля 2024Путешествия

Названа предварительная версия крушения SSJ-100 в Подмосковье

«Известия»: SSJ-100 мог упасть из-за неправильной установки датчиков угла атаки

Фото: Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры / РИА Новости

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) мог упасть в Подмосковье из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check). Предварительную версию крушения воздушного судна назвала газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Издание уточняет, что один из техников Луховицкого авиазавода, нарушив руководство по эксплуатации, установил два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов. В итоге из-за некорректные показания с датчиков при наборе высоты привели к несвоевременной активации системы защиты, предохраняющей лайнер от выхода на режимы сваливания. Она и направила SSJ-100 в землю, говорится в материале.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили щедрую награду за первый уничтоженный F-16. Сколько за это заплатят?

      Первые заключенные в составе ВСУ попали в плен ВС России

      Франция пожалуется на расистские песни сборной Аргентины

      Названа предварительная версия крушения SSJ-100 в Подмосковье

      Верховная Рада Украины отменила переход с зимнего времени на летнее

      Двух инвалидов в российском городе лишили жилья из-за долгов

      Российский бизнес рассказал о проблемах с наймом летом

      В Европе представили «хлынувшее в Кремле шампанское» после одного решения Трампа

      Демократы виртуально определят своего кандидата на выборы президента США

      Тренд на «лето Бена Аффлека» у молодежи объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше