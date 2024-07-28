Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:22, 28 июля 2024Россия

Сотрудники МЧС пострадали при тушении пожара в Москве

РЕН ТВ: два сотрудника МЧС пострадали при тушении возгорания в Москве
СюжетПожар в Москве:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Два сотрудника МЧС пострадали при тушении возгорания в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Отмечается, что на данный момент их жизни ничего не угрожает. Среди граждан пострадавших нет. «Спасатели не допустили распространения огня на большую площадь», — говорится в сообщении. Работы по тушению возгорания продолжаются.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы пожарные начали тушить пожар в трехэтажном административном здании. В процессе ликвидации пламени приняли участие 35 специалистов, при этом были использованы девять единиц техники. Причины возгорания не называются, информации о пострадавших также пока нет.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Оргкомитет Игр-2024 извинился перед оскорбленными Тайной вечерей

      Медведев назвал безответственных американских политиков угрозой для всего мира

      Российские хирурги удалили мужчине опухоль размером с баскетбольный мяч

      В Подмосковье несколько человек пострадали от удара молнии

      В Сочи произошло ДТП с участием автобуса и трактора

      Медведев заявил о шансе для США

      Волейболиста-педофила освистали на Олимпийских играх

      Часть районов Парижа осталась без света

      Сдавшиеся в плен морпехи из «Азовстали» обратились к офису Зеленского с просьбой

      Российская теннисистка вышла во второй круг Олимпийских игр

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше