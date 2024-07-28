Сотрудники МЧС пострадали при тушении пожара в Москве

РЕН ТВ: два сотрудника МЧС пострадали при тушении возгорания в Москве

Два сотрудника МЧС пострадали при тушении возгорания в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Отмечается, что на данный момент их жизни ничего не угрожает. Среди граждан пострадавших нет. «Спасатели не допустили распространения огня на большую площадь», — говорится в сообщении. Работы по тушению возгорания продолжаются.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы пожарные начали тушить пожар в трехэтажном административном здании. В процессе ликвидации пламени приняли участие 35 специалистов, при этом были использованы девять единиц техники. Причины возгорания не называются, информации о пострадавших также пока нет.