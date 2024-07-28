В Москве загорелось административное здание

На востоке Москвы начали тушить пожар в трехэтажном административном здании

На востоке Москвы пожарные начали тушить пожар в трехэтажном административном здании, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве опубликовали кадры ведущихся работ, в которых принимают участие 35 специалистов и девять единиц техники. Уточняется, что местом происшествия является столичная улица Юности.

Причины возгорания не называются, сведений о пострадавших также пока не поступало.

Ранее стало известно, что при пожаре на юго-западе Москвы из квартиры на восьмом этаже спасли четырех человек. Еще тридцати жильцам удалось эвакуироваться самостоятельно.