WSJ: США создадут новое военное командование в Японии на фоне усиления КНР

США создадут новое военное командование в Японии в связи с усилением Китая, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что об этом решении планируется объявить в воскресенье, 28 июля. По данным издания, причиной такого шага стало «наращивание КНР военной мощи».

Как уточняется в материале, новое командование будет координировать военные действия с японской стороной, заниматься совместными учениями и участвовать в защите Японии в случае военного конфликта.

Ранее Минобороны Китая призвало США, которые обещают КНР «беспилотный ад» в случае операции китайских войск на Тайване, самим приготовиться к отправке в преисподнюю.