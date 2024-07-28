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08:38, 28 июля 2024Мир

США создадут новое военное командование в Японии

WSJ: США создадут новое военное командование в Японии на фоне усиления КНР

Фото: Issei Kato / Reuters

США создадут новое военное командование в Японии в связи с усилением Китая, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что об этом решении планируется объявить в воскресенье, 28 июля. По данным издания, причиной такого шага стало «наращивание КНР военной мощи».

Как уточняется в материале, новое командование будет координировать военные действия с японской стороной, заниматься совместными учениями и участвовать в защите Японии в случае военного конфликта.

Ранее Минобороны Китая призвало США, которые обещают КНР «беспилотный ад» в случае операции китайских войск на Тайване, самим приготовиться к отправке в преисподнюю.

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      Марина Совина
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