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08:42, 28 июля 2024Мир

Стали известны возможные партнеры Харрис на выборах президента США

Bloomberg: в шорт-лист партнеров Харрис на выборах вошли Келли, Шапиро и Уолц

Фото: Stephanie Scarbrough / Reuters

Стали известны возможные партнеры вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В список партнеров Харрис вошли губернатор штата Миннесота Тим Уолц, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и сенатор от Аризоны Марк Келли. Все они являются белыми мужчинами с «центристскими» политическими взглядами. Как указано в материале, это позволит действующему вице-президенту набрать голоса избирателей в штатах с колеблющейся позицией.

Помимо Келли, Уолца и Шапиро, вице-президент может взять в партнеры главу министерства транспорта Джину Раймондо и министра транспорта Пита Буттиджича.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп оскорбил Камалу Харрис. В ходе выступления на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле экс-президент назвал Харрис «оппонентом с низким IQ».

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      Артём Верейкин
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