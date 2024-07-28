Украинский беспилотник сбили над регионом России

Губернатор Богомаз: ПВО пресекли теракт, сбив дрон ВСУ над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ пресекли попытку теракта с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа в Брянской области. Сбитый дрон принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз. Он также поблагодарил подразделения ПВО за работу.

Ранее украинский беспилотник сбили над Курской областью. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, это произошло в Медвенском районе во время объявленной в регионе опасности атаки БПЛА.