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23:45, 28 июля 2024Россия

Украинский беспилотник сбили над регионом России

Губернатор Богомаз: ПВО пресекли теракт, сбив дрон ВСУ над Брянской областью

Фото: Stringer / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ пресекли попытку теракта с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа в Брянской области. Сбитый дрон принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз. Он также поблагодарил подразделения ПВО за работу.

Ранее украинский беспилотник сбили над Курской областью. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, это произошло в Медвенском районе во время объявленной в регионе опасности атаки БПЛА.

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      Александра Синицына
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