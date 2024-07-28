Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбили украинский беспилотник

Над Курской областью сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Внимание, работает ПВО! Сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе», — написал он.

Ранее Смирнов сообщил, что в Курской области объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата.

Также в воскресенье, 28 июля, стало известно, что над Нижегородской областью сбили два украинских беспилотника. Власти региона заявили, что промышленные объекты на фоне этого работают в штатном режиме.