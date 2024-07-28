Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» —подчеркнул он. Смирнов также сообщил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее в воскресенье, 28 июля, стало известно, что над Нижегородской областью сбили два украинских беспилотника. Власти региона заявили, что промышленные объекты на фоне этого работают в штатном режиме.

Также в ночь на 28 июля налетам украинских беспилотников подверглись Курская и Белгородская области. В одном из случаев в жилом доме ранение получила женщина.