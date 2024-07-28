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10:47, 28 июля 2024Россия

В регионе России рассказали о работе промышленности после атаки беспилотников

В Нижегородской области заявили о штатной работе промышленности после атаки БПЛА
СюжетМинобороны

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Промышленные объекты в Нижегородской области работают в штатном режиме после уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона, на которую ссылается ТАСС.

Местные власти уточнили, что БПЛА над территорией области подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Минобороны России заявили, что около семи часов утра была пресечена попытка атаковать объекты в Нижегородской области с применением беспилотников самолетного типа.

Также в ночь на воскресенье налетам украинских беспилотников подверглись Курская и Белгородская области. В одном из случаев в жилом доме ранение получила женщина.

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      Дмитрий Воронин
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