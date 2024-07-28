В регионе России рассказали о работе промышленности после атаки беспилотников

В Нижегородской области заявили о штатной работе промышленности после атаки БПЛА

Промышленные объекты в Нижегородской области работают в штатном режиме после уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона, на которую ссылается ТАСС.

Местные власти уточнили, что БПЛА над территорией области подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Минобороны России заявили, что около семи часов утра была пресечена попытка атаковать объекты в Нижегородской области с применением беспилотников самолетного типа.

Также в ночь на воскресенье налетам украинских беспилотников подверглись Курская и Белгородская области. В одном из случаев в жилом доме ранение получила женщина.