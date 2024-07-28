Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:00, 28 июля 2024Силовые структуры

В Госдуме прокомментировали нападение сына миллиардера на полицейского

Хинштейн: МВД взяло под контроль дело о нападении на полицейского у «Лужников»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Руководство МВД взяло под контроль инцидент с нападением сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура на полицейского возле стадиона «Лужники» в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, для ведомства это обязано стать «делом чести». Политик подчеркнул, что МВД взяло разбирательство под личный контроль из-за попыток повлиять на ход расследования.

«23-летний "мажор" ударил не рядового полицейского, а начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина. Именно этот человек отвечает за всю общественную безопасность Центрального округа», — сказал Хинштейн.

Ранее Муса Бажаев прокомментировал информацию о задержании своего сына за нападение на представителя полиции. Он выразил сомнение в том, что его сын мог совершить подобный проступок, однако пообещал, что в случае признания вины Тимур будет нести ответственность.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Напавший на полицейских сын миллиардера оказался совладельцем горнорудной компании

      Российские десантники уничтожили гаубицу М-777 и склад с боеприпасами ВСУ

      В Госдуме прокомментировали нападение сына миллиардера на полицейского

      Израильские истребители атаковали Ливан

      Хуситы заявили о новой стадии конфликта Йемена с Израилем

      Российский космонавт заявил о достоверности высадки американцев на Луну

      На Украине назвали число наемников в «Интернациональном легионе»

      Российский миллиардер пообещал не заступаться за напавшего на полицейских сына

      Иран назвал «спектаклем» реакцию Израиля на удар по Голанам

      В Германии раскрыли пугающий план Зеленского по сохранению власти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше