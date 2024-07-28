«Если виноват, то будет отвечать». Российский миллиардер пообещал не бороться за напавшего на полицейских сына

Сына миллиардера Бажаева задержали в Москве за нападение на полицейского

В Москве задержали сына российского миллиардера Мусы Бажаева за драку с полицией. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел рядом со столичным стадионом «Лужники». По данным канала, 23-летний сын владельца компании «Русская платина» Тимур напал на правоохранителей, которые подошли к нему из-за «крайне некрасивого поведения».

После этого молодой человек был задержан. В ближайшее время он пройдет медосвидетельствование, а затем суд изберет меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении Бажаева под стражу.

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Бажаев ударил полковника полиции

Депутат Госдумы Александр Хинштейн выяснил, что Тимур Бажаев пытался пройти на территорию Лужников со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку. Его не пропустили, предложив пройти через общий проход с досмотром. После этого молодой человек перелез через забор и ударил полицейского по лицу.

Пострадавшим оказался начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы, полковник Александр Махонин. «Именно этот человек отвечает за всю общественную безопасность Центрального округа», — указал парламентарий.

Драку взяло под личный контроль руководство МВД. Хинштейн выразил уверенность, что уйти от ответственности виновному никак не удастся, поскольку инцидент получил широкую огласку, а стражи порядка не откажутся от своей позиции.

Каким бы уважаемым человеком ни был отец, это не дает право сыну средь бела дня бить по морде полковнику полиции в центре Москвы. Заслужил — отвечай!

Александр Хинштейн депутат Госдумы

Отец Бажаева отказался заступиться за сына

Миллиардер Муса Бажаев прокомментировал причастность сына к нападению на полицейского. Он усомнился в том, что его сын мог совершить неправильные асоциальные действия, и выразил надежду, что «все будет нормально».

«Бороться особо не собираюсь: если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать. А если этого нет, значит нет», — заявил бизнесмен.

Муса Бажаев — президент и совладелец концерна «Группа Альянс», который занимается строительством, нефтяной и текстильной промышленностью. Также он является председателем совета директоров ГК «Русская платина», занимающейся разработкой месторождений цветных металлов на Дальнем Востоке и в Красноярском крае.