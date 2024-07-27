Российский миллиардер прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского

Миллиардер Бажаев о драке сына с полицейским: если он виноват, то будет отвечать

Российский миллиардер Муса Бажаев прокомментировал причастность сына к нападению на полицейского. Его слова приводят «Известия».

Он усомнился в том, что его сын мог совершить неправильные асоциальные действия, и выразил надежду, что «все будет нормально». «Бороться особо не собираюсь: если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать. А если этого нет, значит нет», — заявил бизнесмен.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 23-летнего Тимура Бажаева за драку с полицией. По данным СМИ, молодой человек напал на правоохранителей, которые подошли к нему из-за «крайне некрасивого поведения». В ближайшее время ему предъявят обвинение.