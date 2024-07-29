Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на полицейского

В Москве на два месяца арестован сын Бажаева за нападение на полицейского

«Если виноват, то будет отвечать». Российский миллиардер пообещал не бороться за напавшего на полицейских сына

Начало событий в новости «Если виноват, то будет отвечать». Российский миллиардер пообещал не бороться за напавшего на полицейских сына

В Москве Замоскворецкий суд на два месяца арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского. Об этом сообщает ТАСС.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 сентября 2024 года. Он обвиняется по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее сообщалось, что сын миллиардера Мусы Бажаева не признал вину по делу о нападении на полицейского.

27 июля он был задержан. Сам Муса Бажаев усомнился в виновности сына, однако, сказал, что заступаться за него не будет.