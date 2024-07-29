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13:20, 29 июля 2024Силовые структуры

Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на полицейского

В Москве на два месяца арестован сын Бажаева за нападение на полицейского
Начало событий в новости «Если виноват, то будет отвечать». Российский миллиардер пообещал не бороться за напавшего на полицейских сына
Тимур Бажаев

Тимур Бажаев. Кадр: Telegram-канал Mash

В Москве Замоскворецкий суд на два месяца арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского. Об этом сообщает ТАСС.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 сентября 2024 года. Он обвиняется по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее сообщалось, что сын миллиардера Мусы Бажаева не признал вину по делу о нападении на полицейского.

27 июля он был задержан. Сам Муса Бажаев усомнился в виновности сына, однако, сказал, что заступаться за него не будет.

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      Анна Габай
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