Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на полицейского

В Москве Замоскворецкий суд на два месяца арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского. Об этом сообщает ТАСС.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 сентября 2024 года. Он обвиняется по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ.
Ранее сообщалось, что сын миллиардера Мусы Бажаева не признал вину по делу о нападении на полицейского.
27 июля он был задержан. Сам Муса Бажаев усомнился в виновности сына, однако, сказал, что заступаться за него не будет.