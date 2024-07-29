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12:07, 29 июля 2024Силовые структуры

Сына миллиардера Бажаева отверг обвинения по делу о нападении на полицейского

Тимур Бажаев отверг обвинения по делу о нападении на полицейского

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур не признал вину по делу о нападении на полицейского, сообщает ТАСС.

Молодой человек заявил в суде, что не нарушал общественный порядок, и попросил суд не заключать его под стражу.

Следствие ходатайствовало о помещении Бажаева в СИЗО. Он обвиняется по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ.

27 июля стало известно о задержании Бажаева. Молодой человек напал на правоохранителей, которые подошли к нему из-за «крайне некрасивого поведения». Отец задержанного усомнился в виновности сына, но обещал не заступаться за него.

Руководство МВД взяло дело под контроль.

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      Илона Палей
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