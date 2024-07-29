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10:30, 29 июля 2024Силовые структуры

СК попросил арестовать сына миллиардера Бажаева за нападение на полицейского

СК просит арестовать сына миллиардера Бажаева за нападение на полицейского

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следствие попросило Замоскворецкий суд Москвы арестовать 23-летнего сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура за нападение на полицейского. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения Бажаеву в виде заключения под стражу. Рассмотрение начнется в ближайшее время.

Молодой человек обвиняется по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ.

27 июля стало известно о задержании Бажаева. Молодой человек напал на правоохранителей, которые подошли к нему из-за «крайне некрасивого поведения». Отец задержанного усомнился в виновности сына, но обещал не заступаться за него.

Руководство МВД взяло дело под контроль.

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      Илона Палей
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