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22:44, 27 июля 2024Силовые структуры

В Москве задержали сына российского миллиардера

«112»: в Москве задержали сына бизнесмена Бажаева за драку с полицией

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В Москве задержали сына российского миллиардера Мусы Бажаева за драку с полицией. Об этом сообщает Telegram-канал 112, публикуя кадры случившегося.

Уточняется, что инцидент произошел рядом со столичным стадионом «Лужники». По данным канала, 23-летний сын владельца компании «Русская платина» Тимур напал на правоохранителей, которые подошли к нему из-за «крайне некрасивого поведения».

После этого молодой человек был задержан. В ближайшее время он пройдет медосвидетельствование, а затем суд изберет меру пресечения.

Ранее стало известно о задержании сына российского бизнесмена Игоря Чуркина. Его арестовали в Аргентине по подозрению в совершении уголовного правонарушения на Украине. Утверждается, что он «пытался сохранить активы в Украине за счет государственного банка».

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      Марина Совина
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