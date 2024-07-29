Задержание передававшего данные о ВС России ВСУ завербованного россиянина попало на видео

В Запорожье ФСБ задержали мужчину, передававшего Украине данные о ВС России

Задержание сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России передававшего данные о Вооруженных силах (ВС) России Украине завербованного мужчины попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Запорожской области.

На видеозаписи снято, как оперативники подбегают к черному автомобилю и вытаскивают мужчину, который сидит на водительском кресле. Затем силовики кладут его на землю лицом вниз и надевают наручники. После этого фигуранта ведут к черному внедорожнику. Во второй части видео задержанный рассказывает о себе: «1991 года рождения. Уроженец Запорожской области. Летом 2023 года по просьбе своего знакомого предоставлял данные местонахождения российских военнослужащих. Я понимаю, что делал все неправильно и очень сожалею о своем поступке». — сказал фигурант.

По данным силовиков, гражданина России завербовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Выполняя их задание, он собирал и передавал в мессенджере информацию о местоположении Вооруженных сил (ВС) России для последующего нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов.