Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:34, 29 июля 2024Силовые структуры

Задержание передававшего данные о ВС России ВСУ завербованного россиянина попало на видео

В Запорожье ФСБ задержали мужчину, передававшего Украине данные о ВС России
Начало событий в новости СК попросил арестовать сына миллиардера Бажаева за нападение на полицейского

Задержание сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России передававшего данные о Вооруженных силах (ВС) России Украине завербованного мужчины попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Запорожской области.

На видеозаписи снято, как оперативники подбегают к черному автомобилю и вытаскивают мужчину, который сидит на водительском кресле. Затем силовики кладут его на землю лицом вниз и надевают наручники. После этого фигуранта ведут к черному внедорожнику. Во второй части видео задержанный рассказывает о себе: «1991 года рождения. Уроженец Запорожской области. Летом 2023 года по просьбе своего знакомого предоставлял данные местонахождения российских военнослужащих. Я понимаю, что делал все неправильно и очень сожалею о своем поступке». — сказал фигурант.

По данным силовиков, гражданина России завербовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Выполняя их задание, он собирал и передавал в мессенджере информацию о местоположении Вооруженных сил (ВС) России для последующего нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Власти сообщили новые данные о пропавших при прорыве дамбы в Карелии

      Курорт Сбера «Манжерок» выпустил в сибирские реки десятки тысяч мальков

      В России установят правила транспортировки медицинских отходов

      Обнаружены новые последствия глобального потепления

      В России шесть человек заболели лихорадкой Западного Нила

      Пловчиху выгнали из сборной за уход из Олимпийской деревни

      Раскрыты самые востребованные российские музыканты

      Дроны ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в регионе России

      В России начнут строже наказывать за сокрытие экологической информации

      Россиянка расправилась с дочерью из-за проблем с деньгами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше