В Крыму захотели запустить сервис по шерингу катеров

РИА Новости: в 2025 году в Крыму могут запустить сервис по шерингу катеров

В следующем году в Крыму может заработать сервис по шерингу водного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора проекта AnyCaps Романа Жарикова.

По словам Жарикова, на сегодняшний день приложение для аренды катеров тестируется в Санкт-Петербурге — на линии выпущено 70 катеров. «У нас есть в планах развитие сервиса в Крыму (в следующем году появятся около 10 катеров), Сочи и других городах», — отметил он.

Уточняется, что пользователи приложения могут взять транспорт как с капитаном, так и без.

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