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18:04, 28 июля 2024Бывший СССР

В Молдавии пожаловались на действия «тянущих страну на дно» властей

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Лунгу: власти тянут страну на дно
Алексей Лунгу

Алексей Лунгу. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти Молдавии не пытаются решить проблемы, с которыми сталкивается страна в разных областях, а лишь тянут ее на дно. Такое мнение высказал в Telegram-канале лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.

Свои претензии Лунгу адресовал президенту Майе Санду, а также правящей партии «Действие и солидарность». Среди актуальных проблем он выделил вымирающие села, исчезающие школы и проблемы в здравоохранении, из-за которых медицинскую поддержку получают лишь «избранные». Отдельное внимание он обратил на искусственно созданные сложности с почтовыми отправлениями из-за границы.

Существующее положение дел ведет к повышению уровня миграции среди молодых людей, подчеркнул представитель партии «Шанс». Каждый год из Молдавии уезжают порядка 50-70 тысяч человек, что привело к сокращению населения страны на миллион человек за десять лет.

Ранее в Молдавии назвали безумием решение признать Россию главной угрозой. По мнению молдавского политика Илана Шора, лишь сотрудничество с РФ может помочь экономическому росту страны.

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      Лилиана Набиуллина
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