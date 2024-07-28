Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Лунгу: власти тянут страну на дно

Власти Молдавии не пытаются решить проблемы, с которыми сталкивается страна в разных областях, а лишь тянут ее на дно. Такое мнение высказал в Telegram-канале лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.

Свои претензии Лунгу адресовал президенту Майе Санду, а также правящей партии «Действие и солидарность». Среди актуальных проблем он выделил вымирающие села, исчезающие школы и проблемы в здравоохранении, из-за которых медицинскую поддержку получают лишь «избранные». Отдельное внимание он обратил на искусственно созданные сложности с почтовыми отправлениями из-за границы.

Существующее положение дел ведет к повышению уровня миграции среди молодых людей, подчеркнул представитель партии «Шанс». Каждый год из Молдавии уезжают порядка 50-70 тысяч человек, что привело к сокращению населения страны на миллион человек за десять лет.

Ранее в Молдавии назвали безумием решение признать Россию главной угрозой. По мнению молдавского политика Илана Шора, лишь сотрудничество с РФ может помочь экономическому росту страны.

