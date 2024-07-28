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18:06, 28 июля 2024Россия

В России высказались об обмене бойцов из «Азовстали»

Депутат Заварзин: стоит внимательно относиться к обмену бойцов из «Азовстали»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

России стоит внимательно относиться к обмену бойцов из «Азовстали», считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об этой идее.

«Процесс обмена всегда идет, он постоянный. Министерство обороны к этому очень серьезно к этому подходит, [уполномоченный по правам человека в России Татьяна] Москалькова со своим аппаратом по этому вопросу работает. Это вполне естественный процесс. Кстати, и к нам родители [украинцев] обращаются о пропаже сына. Министерство обороны здесь разбирается, если он в плену, потом отвечаем. (...) Это такая миротворческая функция, которой мы постоянно должны заниматься», — сказал депутат.

В то же время парламентарий считает, что к таким обменам стоит подходить серьезно.

«Азовсталь» — это отдельный разговор, там отпетые бандиты были. Если мое мнение, очень внимательно надо смотреть по обмену «Азовстали». Они там натворили дел много, поэтому Следственный комитет (СК) и все будут четко рассматривать эти вопросы

Находящиеся в российском плену украинские военнослужащие из «Азовстали» записали обращение к главе государства Владимиру Зеленскому. «Вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем то, что если идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода», — сказал на записи старший лейтенант Алексей Собчук. По его словам, бойцам обещали скорый обмен.

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