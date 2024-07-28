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11:40, 28 июля 2024Экономика

В российском поселке из-за угрозы подтопления проведут эвакуацию

Часть поселка в Челябинской области будут эвакуировать из-за угрозы подтопления

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Эвакуация началась в поселке Рабочий в Еманжелинском районе Челябинской области из-за угрозы подтопления, сообщает пресс-служба муниципалитета во «ВКонтакте».

«В связи с угрозой подтопления жилых домов проводится срочная эвакуация улиц Набережная, Пролетарская, 1-я Транспортная, 2-я Транспортная, 3-я Транспортная», — перечислили в администрации. Отмечается, что жители поселка могут остановиться в двух пунктах размещения, расположенных в городе Еманжелинск.

В пятницу вечером на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. К утру следующего дня в МЧС заявили, что поселок Киолим полностью освободился от воды. Региональные власти сообщали об отсутствии пострадавших.

Также в воскресенье стало известно, что из-за обильных осадков жители деревни Мулдашево в Башкирии оказались фактически отрезаны от «большой земли». К борьбе с последствиями стихии там подключились челябинские спасатели, которые смогли укрепить плотину и остановить перелив воды

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      Дмитрий Воронин
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