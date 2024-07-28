В России одну из деревень отрезало от страны

Комитет Башкирии по ЧС: наводнение отрезало деревню Мулдашево от России

Из-за обильных осадков жители деревни Мулдашево в Башкирии оказались фактически отрезаны от «большой земли». Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

По его словам, наводнение размыло дороги, и вода стала переливаться через плотину. Спасатели уже оказали помощь пяти местным жителям. Эвакуирована семья из четырех человек. В ней был ребенок, которому потребовалась помощь врачей в связи с его хронической болезнью.

К борьбе с последствиями стихии подключились спасатели из Челябинской области. Они смогли укрепить плотину и остановить перелив воды через дамбу в районе озера Драга.

Ранее сообщалось, что в Башкирии из-за наводнения едва не утонуло несколько коров. Однако, несмотря на поток воды, животные сумели самостоятельно выбраться на берег.

А под Челябинском из-за прорыва дамбы подтопило несколько населенных пунктов. Некоторым местным жителям пришлось забираться на крыши, чтобы спастись от потоков воды.