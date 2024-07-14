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16:17, 14 июля 2024Моя страна

В Башкирии попавшие с головой под воду коровы спаслись

В Башкирии коровы с головой попали под воду и добрались до суши

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Башкирии коровы с головой попали под воду и спаслись. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Mash Batash.

Стадо паслось на лугу Баймакского района, а затем его смыло наводнением. Поток воды полностью накрыл животных, однако они самостоятельно вплавь добрались до суши.

На размещениях кадрах видно, как коровы добираются до берега.

Ранее в июле россияне встретили на дороге тигра. На кадрах заметно, как проезжавшие на автомобиле снизили скорость, чтобы позволить хищнику скрыться. Водитель посигналил животному, чтобы спугнуть его.

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      Екатерина Ештокина
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