В Башкирии попавшие с головой под воду коровы спаслись

В Башкирии коровы с головой попали под воду и добрались до суши

В Башкирии коровы с головой попали под воду и спаслись. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Mash Batash.

Стадо паслось на лугу Баймакского района, а затем его смыло наводнением. Поток воды полностью накрыл животных, однако они самостоятельно вплавь добрались до суши.

На размещениях кадрах видно, как коровы добираются до берега.

Ранее в июле россияне встретили на дороге тигра. На кадрах заметно, как проезжавшие на автомобиле снизили скорость, чтобы позволить хищнику скрыться. Водитель посигналил животному, чтобы спугнуть его.