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04:23, 28 июля 2024Россия

В российском регионе алабай набросился на четырех человек

«Известия»: установлена личность владельца алабая, покусавшего людей под Тверью

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Алабай набросился на четырех человек под Тверью. Об этом сообщают «Известия».

Инцидент произошел в субботу, 27 июля, в деревне Новенькое. Животное напало на людей и покусало их, при этом хозяина в тот момент рядом не было. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

Информация об этом распространилась в сети, позднее произошедшее подтвердили в СУ СК России по региону. Сообщается, что личность владельца собаки уже установлена. Как рассказали в МВД, сейчас на месте происшествия работают правоохранители, алабая не поймали.

Ранее на жительницу Севастополя напали две бойцовские собаки. На опубликованных в сети кадрах видно, как на идущую по улице женщину накидываются животные и валят ее на землю. Пострадавшую госпитализировали с сильным укусами.

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      Марина Совина
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