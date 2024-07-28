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07:35, 28 июля 2024Бывший СССР

В США заявили о бесполезности поставок оружия Киеву

Миршаймер: все поставляемое Западом оружие нейтрализуется Россией

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Поставки оружия Украине бесполезны, поскольку все западные вооружения нейтрализуются армией России. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, Россия справляется со сложном современным оружием, поставляемым Западом Киеву. Эксперт подчеркнул, что такая же судьба ожидает и истребители F-16 — передача данных самолетов не окажет влияния на ход боевых действий в связи с нехваткой квалифицированных пилотов и мощностью российских систем ПВО.

«Если эти истребители приблизятся к российским ПВО — а речь здесь о самой мощной наземной ПВО в мире — эти двадцать F-16 разнесут на куски», — сообщил Миршаймер.

Ранее Джон Миршаймер прокомментировал огромные потери личного состава Вооруженных сил Украины в последние месяцы. По его словам, это препятствует запланированному украинскими властями процессу формирования новых бригад.

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      Артём Верейкин
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