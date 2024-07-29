33-летняя девственница объяснила желание жить без секса

33-летняя девственница Лорен Харкинс объяснила свое желание жить без секса. На ее видео, опубликованное в социальной сети Instagram, (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mirror.

Харкинс призналась, что до сих пор хранит девственность, так как придерживается высоких стандартов жизни. Мнения подписчиков женщины относительно ее решения разделились. Одни считают, что тело Харкинс — ее дело, и только она сама может решать, какой образ жизни вести. Другие заявили, что женщина ведет себя как радикальная феминистка, поддерживающая целибат и стремящаяся избегать мужчин.

Некоторые комментаторы также рассказали, что в свои зрелые годы тоже остаются девственниками и в ближайшем будущем не планируют заниматься сексом.

Ранее психолог Джастин Лемиллер рассказал, что каждая шестая женщина выбирает жизнь без секса. По словам Лемиллера, таким образом они справляются с усталостью от свиданий и минимизируют риск токсичного поведения со стороны партнера.