Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:15, 29 июля 2024Забота о себе

33-летняя девственница объяснила желание жить без секса

Фото: Unsplash

33-летняя девственница Лорен Харкинс объяснила свое желание жить без секса. На ее видео, опубликованное в социальной сети Instagram, (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mirror.

Харкинс призналась, что до сих пор хранит девственность, так как придерживается высоких стандартов жизни. Мнения подписчиков женщины относительно ее решения разделились. Одни считают, что тело Харкинс — ее дело, и только она сама может решать, какой образ жизни вести. Другие заявили, что женщина ведет себя как радикальная феминистка, поддерживающая целибат и стремящаяся избегать мужчин.

Некоторые комментаторы также рассказали, что в свои зрелые годы тоже остаются девственниками и в ближайшем будущем не планируют заниматься сексом.

Материалы по теме:
Как правильно заниматься сексом? Советы, которые помогут получать больше удовольствия от секса
Как правильно заниматься сексом?Советы, которые помогут получать больше удовольствия от секса
1 июля 2023
Как правильно целоваться в губы: инструкция для парней и девушек
Как правильно целоваться в губы:инструкция для парней и девушек
14 ноября 2023
Как правильно делать эротический массаж? 6 советов, которые сделают эротический массаж незабываемым
Как правильно делать эротический массаж?6 советов, которые сделают эротический массаж незабываемым
17 августа 2023

Ранее психолог Джастин Лемиллер рассказал, что каждая шестая женщина выбирает жизнь без секса. По словам Лемиллера, таким образом они справляются с усталостью от свиданий и минимизируют риск токсичного поведения со стороны партнера.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о перехвате почти 40 дронов ВСУ над пятью регионами России

      Появились подробности о найденных без признаков жизни в Петербурге трех сестрах

      Мужчина в ярких плавках ворвался на женский заплыв Олимпиады-2024

      Россиянка заколола мужа за избиения табуретом и села на 9,5 года

      Россиянам стали чаще одобрять кредиты

      В России начнут блокировать ввезенные по серым схемам Zeekr

      Предсказана сумма ущерба в случае войны между Южной Кореей и КНДР

      США предостерегли Израиль от ударов по Бейруту

      На российской федеральной трассе Mercedes протаранил табун лошадей

      В Харькове произошли взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше