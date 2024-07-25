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05:33, 25 июля 2024Забота о себе

Желание женщин жить без секса объяснили

Фото: Pamela Lima / Unsplash

Психолог Джастин Лемиллер рассказал, что каждая шестая женщина выбирает жизнь без секса. Причины осознанного отказа от интимной близости эксперт объяснил изданию Psychology Today.

По словам Лемиллера, как правило, целибат выбирают очень молодые и пожилые женщины. Таким образом они справляются с усталостью от свиданий и минимизируют риск токсичного поведения со стороны партнера. Также отказ от секса позволяет им сконцентрироваться на построении карьеры и повышении самооценки, добавил эксперт.

«На фоне движения #metoo многие женщины стали считать секс более рискованным, чем раньше. В сочетании с постоянным разрывом между оргазмами (мужчины достигают кульминации намного чаще женщин, — прим. «Ленты.ру») многие женщины воспринимают секс как занятие, в котором потенциальные риски просто перевешивают выгоды», — объяснил Лемиллер.

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Ранее терапевт Самед Межер заверил, что кофе может улучшить сексуальную жизнь. По его словам, этот напиток может позитивно сказаться на женских оргазмах, так как он воздействует на женщин не физически, а психологически.

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      Алиса Дмитриева
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