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04:16, 29 июля 2024Ценности

44-летняя Жизель Бюндхен опубликовала фото в купальнике

44-летняя супермодель Жизель Бюндхен опубликовала фото в раздельном купальнике

Фото: @gisele

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен поделилась снимками с отпуска. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном размещенном фото 44-летняя манекенщица запечатлена, бегущей по пляжу. Так, она продемонстрировала на камеру подтянутую фигуру в раздельном купальнике, оформленном анималистичным принтом.

В то же время на другом опубликованном кадре знаменитость предстала в белых шортах длины мини и льняной рубашке. Можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

В марте Жизель Бюндхен рассказала, что поборола депрессию с помощью специальной диеты.

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      Мария Винар
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