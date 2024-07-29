66-летняя Шэрон Стоун без макияжа снялась в откровенном образе

Актриса Шэрон Стоун без макияжа снялась в бюстгальтере и брюках с вырезами

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

66-летняя звезда «Основного инстинкта» поделилась снимком, на котором она запечатлена сидящей в бежевом кресле. При этом она держит в одной руке чашку, закинув ногу на ногу. На размещенном кадре видно, что знаменитость позирует перед камерой в бюстгальтере, оформленном анималистичным принтом, белых брюках с вырезами и кедах.

Кроме того, можно заметить, что на лице Стоун отсутствует макияж, а волосы уложены в аккуратную прическу. Также она дополнила свой образ очками с прозрачными линзами и ожерельем из белых бусин.

Ранее стало известно, что Шэрон Стоун снялась в откровенном виде и повторила культовую сцену из фильма «Основной инстинкт».