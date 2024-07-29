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13:02, 29 июля 2024Мир

Американский миллиардер заявил о поражении Украины

Американский миллиардер Сакс: поддержка Запада не спасет Украину от поражения

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Военная поддержка западных стран не спасет Украину от поражения в конфликте. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Украина близка к разрушению, помощь Запада не спасет ее от поражения в конфликте», — отметил он.

По его словам, Киев не может продолжать поддерживать свои военные усилия, что «неизбежно приведет к разгрому Вооруженных сил Украины».

26 июня Сакс заявил, что размещение американских военных подрядчиков на Украине приблизит США к отправке войск на ее территорию.

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      Дарья Устьянцева
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