Американский миллиардер Сакс: поддержка Запада не спасет Украину от поражения

Военная поддержка западных стран не спасет Украину от поражения в конфликте. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Украина близка к разрушению, помощь Запада не спасет ее от поражения в конфликте», — отметил он.

По его словам, Киев не может продолжать поддерживать свои военные усилия, что «неизбежно приведет к разгрому Вооруженных сил Украины».

26 июня Сакс заявил, что размещение американских военных подрядчиков на Украине приблизит США к отправке войск на ее территорию.