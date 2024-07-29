Аргентина отказалась признавать победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы

Президент Аргентины Милей отказался признавать победу Мадуро на выборах

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его страна не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы. Об этом он написал на своей странице X.

Политик отметил, что лидером по итогам голосования стал оппозиционер Эдмундо Гонсалес. «Аргентина не признает очередной обман и надеется, что вооруженные силы на этот раз защитят демократию и волю народа», — заявил политик.

Ранее штаб Мадуро заявил о его победе на выборах. Глава штаба и спикер парламента Хорхе Родригес призвал дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE, «поскольку мы уважаем законы нашей страны и конституцию».

Президентские выборы в Венесуэле прошли в воскресенье, 28 июля. На них зарегистрировались десять кандидатов, в том числе правящий с 2013 года президент Николас Мадуро и основной кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа.

