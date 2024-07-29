Артемий Лебедев назвал преимущество России

Блогер Лебедев заявил, что в России безопасная банковская система

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в России безопасная банковская система. Об этом преимуществе страны он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев отметил, что в России уже около 10 лет нет иностранных банков, а все иностранные банки, работавшие в стране ранее, имели отдельную лицензию и попадали под российское правовое регулирование.

«У нас регулирование строгое, хорошее, чтобы там люди не баловались. А в мире бывает любая *** [ерунда], абсолютно любая дичь. Нам это, большое спасибо, не надо, потому что мы защищаем своих вкладчиков», — выразил свое мнение блогер.

Ранее Лебедев рассказал о еще одном преимуществе России. Он обратил внимание на то, что зимой в стране работает центральное отопление, благодаря чему в квартирах тепло, тогда как на Западе его нет.