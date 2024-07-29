Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:03, 29 июля 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал преимущество России

Блогер Лебедев заявил, что в России безопасная банковская система

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в России безопасная банковская система. Об этом преимуществе страны он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев отметил, что в России уже около 10 лет нет иностранных банков, а все иностранные банки, работавшие в стране ранее, имели отдельную лицензию и попадали под российское правовое регулирование.

«У нас регулирование строгое, хорошее, чтобы там люди не баловались. А в мире бывает любая *** [ерунда], абсолютно любая дичь. Нам это, большое спасибо, не надо, потому что мы защищаем своих вкладчиков», — выразил свое мнение блогер.

Ранее Лебедев рассказал о еще одном преимуществе России. Он обратил внимание на то, что зимой в стране работает центральное отопление, благодаря чему в квартирах тепло, тогда как на Западе его нет.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-офицер СБУ оценил потенциал вторжения ГУР на территорию России

      Вербовавший заключенных в террористическую ячейку россиянин лишился свободы на 17 лет

      В России мужчина утянул на дно родственников после падения с гидроцикла и попал на видео

      В России допустили отмену льготного кредитования бизнеса из-за высокой ставки

      В российском городе мужчина выстрелил знакомому в спину из-за долгов

      Три сестры в Петербурге заперлись в квартире, отказались от еды и умерли. Они могли состоять в секте

      Дачникам напомнили запрещенные для выращивания растения

      Следствие потребовало продлить арест собиравшему военные данные о России французу Винатье

      Раскрыт размер премий сотрудников ТЦК за поимку призывников

      53-летняя телезвезда показала фигуру в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше