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15:57, 29 июля 2024Мир

Бербок призвали оставить пост главы МИД Германии из-за скандала с выдачей виз мигрантам

В АдГ призвали Бербок оставить пост из-за скандала с выдачей виз мигрантам
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото /Luc Gnago / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок должна оставить свой пост в связи со скандалом вокруг незаконной выдачи виз мигрантам. С таким призывом в соцсети Х выступила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

«Министерство иностранных дел — вопреки действующему законодательству — вероятно, действовало как контрабандист, чтобы переправить в страну тысячи мигрантов без документов. Сейчас прокуратура проводит расследование. Бербок должна оставить свой пост до выяснения обстоятельств!» — написала политик.

Ранее Вайдель заявила, что Бербок и канцлер Германии Олаф Шольц должны сами отправиться на Украину для участия в боевых действиях, если они желают продолжения конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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