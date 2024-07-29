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18:39, 29 июля 2024Интернет и СМИ

Блогер Хованский записал оду скуфам и облысел ради нее

Блогер Юрий Хованский выпустил песню «Скуф» на YouTube

Кадр: Юрий Хованский / YouTube

Популярный российский блогер Юрий Хованский выпустил ироничную песню «Скуф», в клипе на которую он облысел и разделся. Видеоролик доступен на YouTube.

В треке Хованский называет себя скуфом и заявляет о достоинствах такого образа жизни. «Все поняли, что скуфом быть удобно и *** [хорошо], как только в сеть попали фотографии моей хаты», — отметил он в песне. Блогер также заявил, что стал скуфом еще в детстве, и назвал себя неотразимым красавчиком.

В комментариях под видео некоторые пользователи предположили, что песню и ролик могло проспонсировать онлайн-казино, поскольку в клипе демонстрируются скриншоты с его логотипом, а сам Хованский рассказывает о заработке благодаря азартным играм. При этом видео не помечено как рекламное.

Ранее Хованский заявил, что считает скуфами комика Гарика Харламова и актера Сергея Бурунова. Он также заверил, что «быть скуфом круто».

Мем о скуфах зародился на имиджборде «Двач». Скуфами на платформе назвали мужчин, с точки зрения двачеров непривлекательных и недостаточно заботящихся о своем внешнем виде. Понятие может употребляться как в оскорбительном, так и в шуточном и самоироничном ключе.

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      Олег Давыдов
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