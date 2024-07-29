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16:35, 29 июля 2024Экономика

Более половины россиян оказались готовы переехать в другой город ради работы

«Работа.ру»: более половины россиян готовы переехать в другой город ради работы

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Более половины россиян заявили, что готовы переехать в другой город ради работы. 42 процента сообщили, что готовы на это при подходящих условиях, еще 10 процентов также не против переезда, но такая необходимость пока не возникла, а 7 процентов уже переехали. Это стало известно из исследования сервиса «Работа.ру» и компании «СберРешения», результаты которого публикуют «Известия».

Чаще всего переезжать ради работы при наличии подходящих условий готовы россияне в возрасте от 35 до 39 лет. Большинство среди уже переехавших — в возрасте 50–54 лет.

Сильнее всего россияне хотят переехать в Санкт-Петербург (42 процента опрошенных). Москву выбирают 38 процентов, 28 процентов — Сочи. 24 процента назвали Калининград, 22 процента — Краснодар. Далее в желаемых городах идут Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск, Ростов-на-Дону.

Главным фактором для переезда в другой город большинство называют увеличение заработной платы. Многим опрошенным также важно, чтобы их обеспечили жильем на новом месте, чтобы в городе был комфортный климат и развитая инфраструктура, хорошая экология и природа, высокий уровень культурной жизни.

При этом 41 процент опрошенных вовсе не рассматривают вариант переезда.

В июне похожие итоги опроса платформы hh.ru и компании СИБУР публиковала «Лента.ру». Сильнее склонны к перемещениям молодые люди в возрасте 25-34 лет — каждый второй из них (54 процента опрошенных) готов к релокации и частым командировкам.

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      Антон Похиляк
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