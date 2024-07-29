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10:11, 29 июля 2024Мир

Боррель отреагировал на результаты выборов в Венесуэле

Боррель призвал уважать результаты выборов в Венесуэле

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

Властям Венесуэлы необходимо уважать результаты выборов в Венесуэле и придерживаться принципа прозрачности избирательного процесса. Об этом написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Народ Венесуэлы мирно и большим числом проголосовал по вопросу будущего своей страны. Их волю необходимо уважать. Обеспечение полной прозрачности электорального процесса (...) имеет жизненно важное значение», — отметил политик.

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо обратилась к армии и призвала свергнуть действующего президента страны Николаса Мадуро из-за результатов выборов, на которых тот набрал 51,2 процента голосов. Результаты выборов также не признали Аргентина, Чили и Перу.

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      Максим Габриелян
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