Боррель отреагировал на результаты выборов в Венесуэле

Боррель призвал уважать результаты выборов в Венесуэле

Властям Венесуэлы необходимо уважать результаты выборов в Венесуэле и придерживаться принципа прозрачности избирательного процесса. Об этом написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Народ Венесуэлы мирно и большим числом проголосовал по вопросу будущего своей страны. Их волю необходимо уважать. Обеспечение полной прозрачности электорального процесса (...) имеет жизненно важное значение», — отметил политик.

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо обратилась к армии и призвала свергнуть действующего президента страны Николаса Мадуро из-за результатов выборов, на которых тот набрал 51,2 процента голосов. Результаты выборов также не признали Аргентина, Чили и Перу.