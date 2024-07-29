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09:15, 29 июля 2024Мир

Оппозиция Венесуэлы призвала к военному перевороту из-за победы Мадуро на выборах

Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо призвала армию свергнуть Мадуро из-за выборов
Мария Корина Мачадо

Мария Корина Мачадо. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо обратилась к армии и призвала свергнуть действующего президента страны Николаса Мадуро из-за результатов выборов, на которых тот набрал 51,2 процента голосов. Видео с призывом опубликовано на странице Мачадо в социальной сети X.

«Послание военным. Народ Венесуэлы высказался: они не хотят Мадуро. Пришло время встать на правильную сторону истории. У вас есть шанс, и он сейчас», — заявила она. По ее словам, кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 70 процентов голосов, и что «эти данные коррелируют с данными экзит-поллов».

Ранее российский посол в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что Россия приветствует результаты выборов в стране и надеется, что победа Мадуро укрепит силу и авторитет действующего правительства, а также будет способствовать укреплению отношений с Россией и другими странами.

Результаты выборов не признали Аргентина, Чили и Перу.

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      Дмитрий Сотак
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