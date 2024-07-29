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08:16, 29 июля 2024Мир

Посол России признал итоги выборов в Венесуэле

Посол России о выборах в Венесуэле: победа Мадуро укрепит силу правительства
Сергей Мелик-Багдасаров

Сергей Мелик-Багдасаров. Фото: МИД России / Global Look Press

Итоги прошедших в Венесуэле выборов заслуживают доверия, победа президента Николаса Мадуро укрепит силу и авторитет действующего правительства, а также будет способствовать укреплению отношений с Россией и другими странами. Об этом заявил российский посол в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров, сообщает РИА Новости.

«Можно считать итоги состоявшихся президентских выборов в стране заслуживающими доверия. Безусловно, продемонстрированный результат будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета администрации Николаса Мадуро... Мы в свою очередь продолжим развивать наши отношения стратегического партнерства с Каракасом», — прокомментировал итоги выборов дипломат.

Президентские выборы в Венесуэле прошли в воскресенье, 28 июля. На них зарегистрировались десять кандидатов, в том числе правящий с 2013 года президент Николас Мадуро и основной кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа. В конечном итоге Мадуро одержал победу с результатом 51,2 процента голосов.

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его страна не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы.

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      Виктория Кондратьева
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