Бывшего начальника ЦСКА осудили за взятки при подготовке к военным играм в Сочи

Экс-начальнику ЦСКА дали 13 лет за взятки при подготовке к военным играм в Сочи

Московский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева по уголовному делу о коррупции при подготовке к III зимним Всемирным военным играм в Сочи в феврале 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, мужчину признали виновным в получении взяток, мошенничестве и попытке побега. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, штрафу, лишению орденов Почета и Дружбы, звания полковника, а также права занимать руководящие должности на десять лет.

По версии следствия, Барышев и занимавший после него пост Дмитрий Ларченков получали взятки от предпринимателей, поставлявших товары и услуги в рамках подготовки к играм. Позже к этому обвинению добавилось мошенничество, злоупотребление полномочиями и попытка побега. Последним, по данным «Коммерсанта», следствие сочло акцию экс-начальника против того, что его заявлениям не дают ход.

Барышев был арестован в ноябре 2018 года. Государственное обвинение запрашивало для него 17 лет колонии.

