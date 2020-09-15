Российский полковник рассказал о взятках генералу билетами на футбольные матчи

Бывший руководитель главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Минобороны и ЦСКА полковник Михаил Барышев признался в даче взяток руководителям военных подразделений Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, находящийся в СИЗО «Матросская тишина» Барышев оформил две явки с повинной, в которых рассказал, что был вынужден стать взяткодателем по требованию начальника военного следственного управления СКР по Москве генерала Андрея Генералова. Полковник обеспечил его сотрудников спортивной формой и билетами на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года на общую сумму 3,5 миллиона рублей. Также Барышев заявил, что якобы нашел спонсора футболисткам, которых опекал заместитель начальника главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР Сергей Бедин, и тот перечислил на указанный счет 10 миллионов рублей.

Проверка по этим заявлениям началась, но следователь указал, что они «не содержат каких-либо сведений, свидетельствующих о наличии событий преступлений как таковых и тем более совершенных должностными лицами правоохранительных органов». Позже проверочные мероприятия фактически затормозилась после того, как ревизия по другой явке Барышева в отношении бывшего заместителя председателя СКР — начальника ГВСУ Александра Сорочкина, дочери которого он якобы оплачивал занятия фитнесом, не выявила признаков преступления.

Барышев был арестован в ноябре 2018 года. Он с 2014 по 2017 год был начальником Федерального автономного учреждения Минобороны России «Центральный спортивный клуб армии», после чего перешел на должность начальника главного управления по работе с личным составом Минобороны. Следствие вменяет Барышеву получение взяток на 31 миллион рублей, а также злоупотребление полномочиями и мошенничество.

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