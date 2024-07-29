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12:39, 29 июля 2024Силовые структуры

Бывший участник СВО забил насмерть поленом российскую пенсионерку ради 180 тысяч рублей

На Урале бывший участник СВО убил пенсионерку поленом ради 180 тысяч рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На Урале бывший участник специальной военной операции (СВО), 42-летний Владимир Щербаков забил насмерть поленом 82-летнюю пенсионерку ради 180 тысяч рублей. Об этом сообщает «Е1.ru».

По данным портала, преступление произошло в поселке Белоярском, под Екатеринбургом, 2 июля 2023 года. Тогда злоумышленник пришел в дом пенсионерки, в котором она проживала вместе с больным деменцией мужем, чтобы предложить свою помощь по хозяйству за отдельную плату. Из-за того, что уже мужчина был пьян, пожилая женщина предложила ему прийти на следующий день. Однако он решил ограбить их дом. Он дождался, пока пенсионеры уснут, и зашел. На веранде его встретила потерпевшая. Она позвала собаку, но злоумышленник решил, что женщина обращается к умной колонке для вызова полиции. Тогда он схватил полено и несколько раз ударил ее по лицу. Пенсионерка упала, а преступник устроил погром, украл 180 тысяч рублей, два телефона и все золотые вещи. Затем он сбежал в Тюмень. Там он скрывался в течение нескольких месяцев, однако в октябре 2023 года был задержан. Выяснилось, что в ноябре 2022 года он получил справку об освобождении из исправительной колонии (ИК-12) в Ростовской области. Вероятно, мужчина проходил службу в СВО в качестве бойца ЧВК «Вагнер».

Избитую пострадавшую на полу дома обнаружила соцработница, когда пришла проведать пожилую пару. Пенсионерка находилась без сознания и издавала тихие звуки. Рядом с ней лежало окровавленное полено. В доме все шкафы были распахнуты, вещи разбросаны. Супруг женщины не пострадал. Женщина вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у пенсионерки множество переломов костей свода и основания черепа, переломы обеих скуловых костей и нижней стенки обеих глазниц, ушибы и гематомы лица и шеи и закрытую черепно-мозговую травму. Спустя два месяца она не выжила.

19 июня Белоярский районный суд признал фигуранта виновным по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой») и по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима. На заседании мужчина полностью признал вину, но отметил, что не планировал расправляться с пенсионеркой, а только хотел что-нибудь украсть из ее дома.

Ранее сообщалось, что в Челябинске участник СВО расправился с бывшей женой.

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      Анна Габай
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