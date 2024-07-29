Бывший участник СВО забил насмерть поленом российскую пенсионерку ради 180 тысяч рублей

На Урале бывший участник СВО убил пенсионерку поленом ради 180 тысяч рублей

На Урале бывший участник специальной военной операции (СВО), 42-летний Владимир Щербаков забил насмерть поленом 82-летнюю пенсионерку ради 180 тысяч рублей. Об этом сообщает «Е1.ru».

По данным портала, преступление произошло в поселке Белоярском, под Екатеринбургом, 2 июля 2023 года. Тогда злоумышленник пришел в дом пенсионерки, в котором она проживала вместе с больным деменцией мужем, чтобы предложить свою помощь по хозяйству за отдельную плату. Из-за того, что уже мужчина был пьян, пожилая женщина предложила ему прийти на следующий день. Однако он решил ограбить их дом. Он дождался, пока пенсионеры уснут, и зашел. На веранде его встретила потерпевшая. Она позвала собаку, но злоумышленник решил, что женщина обращается к умной колонке для вызова полиции. Тогда он схватил полено и несколько раз ударил ее по лицу. Пенсионерка упала, а преступник устроил погром, украл 180 тысяч рублей, два телефона и все золотые вещи. Затем он сбежал в Тюмень. Там он скрывался в течение нескольких месяцев, однако в октябре 2023 года был задержан. Выяснилось, что в ноябре 2022 года он получил справку об освобождении из исправительной колонии (ИК-12) в Ростовской области. Вероятно, мужчина проходил службу в СВО в качестве бойца ЧВК «Вагнер».

Избитую пострадавшую на полу дома обнаружила соцработница, когда пришла проведать пожилую пару. Пенсионерка находилась без сознания и издавала тихие звуки. Рядом с ней лежало окровавленное полено. В доме все шкафы были распахнуты, вещи разбросаны. Супруг женщины не пострадал. Женщина вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у пенсионерки множество переломов костей свода и основания черепа, переломы обеих скуловых костей и нижней стенки обеих глазниц, ушибы и гематомы лица и шеи и закрытую черепно-мозговую травму. Спустя два месяца она не выжила.

19 июня Белоярский районный суд признал фигуранта виновным по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой») и по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима. На заседании мужчина полностью признал вину, но отметил, что не планировал расправляться с пенсионеркой, а только хотел что-нибудь украсть из ее дома.

Ранее сообщалось, что в Челябинске участник СВО расправился с бывшей женой.