Часть россиян захотели освободить от оплаты жилья и ЖКУ

В Госдуме предложили освободить детей-сирот от оплаты жилья и ЖКУ

Не достигших совершеннолетия детей-сирот в России захотели освободить от оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и жилых помещений. Такой законопроект собираются предложить депутаты Госдумы, сообщают «Известия».

Речь идет о ситуациях, когда ребенок остался без попечения родителей и за ним закреплено жилье. При этом сами дети там не проживают и находятся на обеспечении государства. Инициатива поможет защитить эту часть россиян от долгов за ЖКУ, которые копятся до достижения совершеннолетия.

Часто суммы таких задолженностей бывают неподъемными, и с сирот пытаются взыскать их через суд. В некоторых случаях приходится отдать жилье, чтобы рассчитаться за неоплаченные коммунальные услуги.

С 1 июля пенсионеров, инвалидов, ветеранов и совершеннолетних членов многодетных семей освободили от комиссии и пени при оплате жилищно-коммунальных услуг.